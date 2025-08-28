｢ネトフリに憧れるのはやめましょう｣ WBCを逃した日本のテレビ業界が今こそやるべき《過去との決別》

Netflixが2026年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を独占配信すると発表され、物議を醸している。国民的イベントを無料で視聴できなくなったことに、野球ファンを中心に猛烈に批判の渦が巻き起こっている。

2023年のWBCは確かに盛り上がり、野球に興味のない私も後半はほとんどのゲームを視聴した。とくに大谷翔平が決勝戦で「憧れるのはやめましょう」とチームを奮い立たせたエピソードは、コロナ禍に疲れていた日本中を鼓舞した。

日本人にとって大切なコンテンツとなったWBCを、外資の配信事業者がカネに物を言わせて放映権を獲得し、気軽に地上波で見られなくなったことに、怒る人がいるのも当然かもしれない。

そもそもWBCは、世界の人々に野球を広めることを理念として生まれた大会だそうだ。有料配信を負担できる人だけしか見られないのは、その理念に反するとの意見もある。「アメリカでは無料で見られるのに」と不満を言う人もいる（実際はFox Sports Channelの独占で、視聴するには有料ケーブルテレビとの契約が必要）。

Netflixは巨費を払ってまでどうしてWBCを独占したかったのか。また、WBCを運営するWBCI（World Baseball Classic Inc.）は、なぜあれほど盛り上がった日本で、地上波ではなく配信を選んだのか。私なりにそれぞれの思惑を推測してみた。

視聴データで浮かび上がったWBCの現実

ヒントは「2023年のWBCを誰が見たのか」だ。

テレビCM領域のテクノロジー企業であるスイッチメディアが提供している視聴計測サービス「TVAL」で、2023年のWBCの視聴率を調べてみた。TVALはビデオリサーチが公表している視聴率とは調査パネルが違うので厳密な数字は異なるが、大まかな傾向はほぼ一致する。これを用いて、平日午前にもかかわわらず世帯視聴率42.4%を記録した決勝戦の視聴率を性年齢別で分析した。