フワちゃん､テレビから｢消えた｣1年　それでも"友人"指原莉乃が名前を出した本当の理由

YouTuberタレントのフワちゃんが芸能活動休止を発表してから約1年が経った。自衛隊芸人のやす子に対して不適切な暴言を投稿したことで批判が殺到したのが事の発端だった。

すぐに謝罪文を公表したものの、批判が収まることはなかった。レギュラー出演していたラジオ番組「フワちゃんのオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）も打ち切りになり、出演していたCMも配信終了に。テレビ・ラジオなどのメディアでの仕事をほぼすべて失うことになった。

名前が語られたことの意味

そんな彼女について、最近になって新たな動きが見られた。彼女の友人であるタレントたちがその近況について語り始めたのだ。さらに、これまで長らく沈黙していた指原莉乃が、最近になって自身のYouTubeで彼女について騒動後初めて言及したのである。

芸能界においては、誰も名前を出さない状態が続くこと自体が「業界から存在を消された」ことを意味する場合が多い。そうした空気の中で、業界の一線で活動し続ける指原の口からフワちゃんの名前が語られたことは、それ自体が大きな意味を持っている。

久しく話題にのぼることのなかった人物が再び注目の対象となり、いくつかのネットニュースでは「復帰説」もささやかれ始めた。