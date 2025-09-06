いま次世代シューズブランドがアツい！高くても売れる理由とは？既存勢力と一線を画す欧州発ブランド〈On〉〈HOKA〉〈SALOMON〉の正体

白水 健寛 : エディター・ライター
2025/09/06 6:00
水色のOnのスニーカーが、マネキンの足に履かされている
筆者がベトナムを旅したとき、多くの観光客が履いていたのは〈On〉のシューズだった。なぜ人気なのか、その理由を探る（写真：今井康一撮影）

軽さや快適性から「街履き」としても市民権を獲得

近年、欧州発の次世代シューズブランドの躍進が、一見進歩的なようで実は旧態依然としていたスニーカーシーンに大きな波紋を呼んでいる。

メジャーからマイナーまで、あらゆる競技をサポートする旧来の巨大グローバルスポーツブランドは、現役アスリートからのフィードバックを受けて開発されるハイテクノロジーモデルにとどまらず、日常的なファッションやライフスタイルにまで市場を広げてきた。

その結果、街中に80年代や90年代にデビューした往年の復刻モデルがあふれ返り、テクノロジーの向上によって進化し続ける競技用と、ファッションとして街履きできるいわば“スニーカー”を異なるカテゴライズで展開するに至っている。

とはいえ本来なら、優れた履き心地や負荷の軽減といった先端テクノロジーこそが、ランニング、サッカー、バスケットなど特定の競技に特化したスポーツシューズの本分だ。

アスリートほどの激しい運動ではないにせよ、日常的なワークアウトにも難なく対応できてこそ、その本分をまっとうしていると言える。

