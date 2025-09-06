松平定信が｢良臣｣と認めた藩士の立ち回り 定信の意に背くも､"私欲がなく正直なふるまい"が高く評価されたそのワケ

今年の大河ドラマ『べらぼう ～蔦重栄華乃夢噺～』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は白河に出された松平定信についてご紹介します。

聡明の誉れ高い定信を田安は手放したくなかった

安永4年（1775）の春、後に江戸幕府の老中となる松平定信17歳の時、定信の養父で陸奥白河藩主・松平定邦が花見の席で、俄かに発病します（定信は、8代将軍・徳川吉宗の孫であり、田安宗武の7男。同年、定信は定邦の養子となります）。

「中風」の症状が出て、言語もなく、体の右方が痺れて感覚がなくなり「気も絶え」るような状態でした。

しかし、療養の甲斐あって、2、3日もすれば、意識が回復してきたとのこと。

白河から以上のようなことが、定信に伝達された時、彼は「むねつぶる」（胸が潰れる。ハラハラ、ドキドキ）想いをしたそうです（定信の自叙伝『宇下人言』）。定邦が病に倒れたと聞いた人々のなかには「今こそ定信を破縁にして、田安家の後継としてください」と願うものもありました。

定信の兄・治察は、宗武亡き後、田安家を継承していましたが、治察もまた病没。田安家は絶家の危機を迎えていたからです。

幼少の頃より聡明の誉れ高い定信を田安家に戻す。そうなれば、何れ、（白河藩にいるよりは）将軍の座も見えてきます。

田安家は御三卿の1つです（他には一橋家、清水家）。御三卿は、御三家（尾張・紀伊・水戸徳川家）と同じく、将軍家に後嗣なき時は、その後継を出す資格を有していました（御三卿は、徳川吉宗～9代・家重の頃にかけて創出されました）。

「定信を田安家に戻してほしい」という人々の願いは、幕府に聞き届けられることはありませんでした。

同年秋には、定邦の病も大分良くなり、白河から江戸に行けるまでになります。その時、江戸にいた定信は、定邦に拝謁したそうです。