【夏の海に大変化】"海の家のクラブ化"による騒音･ゴミ散乱時代から一転､"子どもが集うビーチ"へ 現在は｢外国人トラブル｣や｢盗撮｣に要注意

夏休み期間もあっという間に終盤を迎え、全国各地で、肌を真っ黒に焼いた親子連れなどの姿が見かけられる。テレビニュースでは、「家族でプールや海に行ってたくさん泳ぎました！」と笑顔で答える小学生がインタビューを受けていた。

しかし、“夏の海”と言えば、太陽の下で思いっきりはしゃいでしまう反面、海岸にはタバコやゴミが散乱し、爆音が流れる海の家では夜遅くまで“パリピ”が騒ぐ……こんなイメージをお持ちの人はいないだろうか。

「わかります。実際、昔はそういう若者が大挙して押し寄せていましたから」

そう話してくれたのは、神奈川県藤沢市の片瀬西浜・鵠沼海水浴場を管理する、江の島海水浴場協同組合の理事長・栗原義忠さんだ。自身も江の島・片瀬海岸で生まれ育ち、祖父の代から3代にわたって理事長職を担う、生粋の藤沢っ子である。

海岸をにぎわせる海の家は75年前に比べて3倍に増加

片瀬西浜・鵠沼海水浴場は、藤沢市内にある3つの海水浴場（ほか2つは片瀬東浜海水浴場、辻堂海水浴場）のなかでも、来場者数が最も多い。全国的に海水浴客が減少している昨今でも、2024年（令和6年）の7〜9月で101万8300人もの来場者数を誇る人気の海水浴場だ。

多くの人々が開放的なひとときを過ごす場所ならではの、モラルの問題を邪推してしまうが、実際に足を運んでみると、目の前に広がる海には穏やかな波が打ち寄せ、約1キロという広い砂浜には家族連れや学生、カップルが集い、思い思いの時間を過ごしている。美しい夕陽と富士山が一望できるビーチには個性豊かな海の家が立ち並び、大騒ぎや騒音もなく、実に平和な光景だ。

かつてのトラブルは鳴りをひそめた現在。一体いつから、海水浴場は変貌を遂げたのだろう。