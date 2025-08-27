クラブW杯は全敗､30年でJ1優勝1回､埼スタ管理者から除外… 三重苦にあえぐ｢浦和レッズ｣が完全復活へ掲げる"のろし"

いよいよ佳境に突入する2025年シーズンのJリーグ。最高峰リーグのJ1は8月下旬時点で前代未聞の大混戦となっている。こうした中で、19年ぶりのJ1制覇を目指している浦和レッズにも、まだチャンスが残されている状況だ。

経営面では、7月にJリーグが発表した「2024年度クラブ経営情報」で「2期連続の売上高100億円突破」が明らかとなった。日本最大の収益規模を誇るビッグクラブはこの先、どこに向かおうとしているのか。本稿では田口誠社長へのインタビューも交え、前後編に分けて浦和レッズの現状と今後を分析していく。

クラブW杯で突きつけられた現実

Jリーグクラブで初の2期連続売上高100億円突破を果たし、Jリーグ屈指のビッグクラブの地位を改めて知らしめた浦和レッズ。しかしながら、6月のFIFAクラブワールドカップ（W杯）では海外の有力クラブを相手に3戦全敗。世界との実力差を突きつけられる格好となった。

シアトルとロサンゼルスで全試合に足を運んだ田口社長も「個の力の差を痛感しました」としみじみ語る。

「今の日本代表を見ると、国内組はほんのわずかで、大半が海外クラブに所属する選手たちです。彼らは強豪国のドイツやスペインをW杯の大舞台で倒せるわけですから、日本人選手が外国人選手と対等に戦えないわけではない。

やはり大きいのは、選手・チームの国際経験の差。男子の場合、海外遠征のチャンスは少ないですが、つねにAFCチャンピオンズリーグ（ACL）出場権を獲得し、4年に1度のクラブW杯に参戦できるような環境を作っていくのが理想です」（田口社長）