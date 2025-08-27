浦和レッズ｢売上高200億円クラブ｣への虎視眈々､《2年連続で売上高100億円》でも拭えない危機感の正体

元川 悦子 : サッカージャーナリスト
2025/08/27 7:00
小森飛絢
7月の湘南ベルマーレ戦から公式戦6試合5ゴールの小森飛絢をはじめ、今シーズンの浦和は新戦力を何人か補強した（写真：時事）
いよいよ佳境に突入する2025年シーズンのJリーグ。最高峰リーグのJ1は8月下旬時点で前代未聞の大混戦となっている。こうした中で、19年ぶりのJ1制覇を目指している浦和レッズにも、まだチャンスが残されている状況だ。
経営面では、7月にJリーグが発表した「2024年度クラブ経営情報」で「2期連続の売上高100億円突破」が明らかとなった。日本最大の収益規模を誇るビッグクラブはこの先、どこに向かおうとしているのか。本稿では田口誠社長へのインタビューも交え、前後編に分けて浦和レッズの現状と今後を分析していく。
後編：クラブW杯は全敗､30年でJ1優勝1回､埼スタ管理者から除外… 三重苦にあえぐ｢浦和レッズ｣が完全復活へ掲げる"のろし"
冴えない成績でも衰えない人気

2023年度（103億8400万円）、2024年度（102億1100万円）と、Jリーグクラブとして初めて2年連続で売上高100億円を突破した浦和レッズ。同クラブを除けば、1993年のJリーグ開幕以降、売上高100億円を記録したのは2019年度のヴィッセル神戸（114億円）だけだ。

神戸のこの売上高は、親会社である楽天グループからの協賛金を含むスポンサー収入が74億円超を占めていた。これに対して、2023年度の浦和はスポンサー収入が42億2300万円。三菱重工業、三菱自動車工業からの協賛金も少なからずあったが、神戸よりは比率が低く、約100社のパートナー企業に支えられていた格好だ。入場料収入も21億4500万円をたたき出した。

2024年度も売上高は同水準を維持。このうち、スポンサー収入は41億0800万円、入場料収入が20億1200万円と、横ばいで推移した。さらに入場料収入を深掘りすると、1試合当たりの平均入場者数は3万7519人で、YBCルヴァンカップを制覇した2016年度を上回った。シーズンチケット保有者も2万人台に回復した。コアファンの回帰と新規層の開拓が順調に進んで、この規模の収入を確保した形だ。

埼玉スタジアムを訪れる観客が一定水準に達したことで、グッズ収入も16億円弱と前年度からほぼ変わらず。2024年度はJ1で13位、ルヴァンカップは3回戦敗退、天皇杯には不参加と、成績自体は芳しいものではなかったが、浦和の人気が衰えることはなかったといえる。

次ページクラブ内外で高まるマンネリ化への危機感
