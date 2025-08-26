「日本が乗っ取られる！」「移民で埋め尽くされるのでは？」と炎上状態に…《アフリカ「ホームタウン」騒動》を加速させた“真犯人”は誰だ？

SNSで「日本が乗っ取られる」「移民で埋め尽くされる」と炎上状態になっている騒動。

これは、8月20～22日に横浜で開催された「第9回アフリカ開発会議（TICAD9）」にて、国際協力機構（JICA）が交流促進の施策として国内4市（山形県長井市、千葉県木更津市、新潟県三条市、愛媛県今治市）をアフリカ諸国の「ホームタウン」に認定したことに端を発する。

本件に関する報道がなされるや否やSNSが炎上状態となり、市役所には抗議が殺到、職員が対応に追われる事態となった。

本来は歓迎されるべき国際交流活動が批判を浴び、炎上状態に陥ってしまったのはなぜなのだろうか？

アフリカ現地紙とイギリス公共放送が「誤報」を発信

騒動を受けて、8月25日JICAと外務省が相次いで公式サイト上で説明を公表しているが、JICAのサイトには下記のような記載がある。