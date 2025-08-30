《映画の年間興行収入を徹底比較》『国宝』『鬼滅の刃』で｢25年の興収｣は大盛り上がり！『天気の子』などで歴代最高の19年を上回れるのか？

この夏、シネコンが近年稀に見るにぎわいを見せている。

世の中的な話題作になっている『国宝』と『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が目玉となり、『ジュラシック・ワールド／復活の大地』や『劇場版 TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』など洋画・邦画それぞれの大作もヒットしている。

上半期でも、145億円を超えている『名探偵コナン 隻眼の残像』に加えて、50億円に迫る『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』や『マインクラフト／ザ・ムービー』など洋画大ヒット作も話題になった。

記録的ヒット作のほか、多彩な話題作が続く今年、夏休み興行明けくらいから話題に上ることが予想されるのが、年間興収での歴代記録樹立だ。2019年の歴代最高年間興収2611.8億円超えへの注目と期待が高まっている。

次ページのランキングをもとに、本記事ではその行方を予測してみる。

『コナン』『国宝』『鬼滅の刃』などで大盛況

今年は上半期から好調だった。3年連続の100億円超えとなった『名探偵コナン 隻眼の残像』（144億円）のほか、邦画実写でも『はたらく細胞』が63.5億円の大ヒット。

近年の洋画離れが叫ばれるなか、『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（49.2億円）、『マインクラフト／ザ・ムービー』（39.3億円）、『ウィキッド ふたりの魔女』（35.4億円）と30億円を超えるヒットが続き、世界的ヒットになっている『リロ＆スティッチ』は20億円超えと息を吹き返している。