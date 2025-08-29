｢新宿区｣賃料13万円､築65年の《雨が似合う》レア物件に"妄想"で住んでみた結果　漫画｢メゾン･ド･マドリーミング｣6話

『メゾン･ド･マドリーミング』© ワタベヒツジ／コルク
不動産サイトに載っている物件数は、およそ1400万件。
人が暮らすのは、その中の一件だけ。
ワタベヒツジさんによる漫画連載です
でも、主人公のシェーン・タナベは違う。
毎晩、物件の間取りを見ては「ここで暮らしちゃおっ！」と妄想をふくらませ、家具の配置から照明、床の質感までシミュレーションが止まらない！
物件への偏愛っぷりがちょっとおかしいけれど、細やかな暮らしの妄想に感心してしまう。
物件やインテリア好きの心をくすぐる、偏愛妄想ストーリーです！
ワタベヒツジさんの新作マンガ『メゾン・ド・マドリーミング』をお届けします。
わたべひつじ / watabehitsuji
1991年東京都出身。羽賀翔一と共に『大獄のバベル』をAmazon Fliptoonで連載中。著書に『幸せの重心』（コルクスタジオ）、『漫画版 おカネの教室』（玄光社）がある。物件情報を読み解くのが趣味で、毎朝、10以上の不動産セレクトサイトをチェックするのが日課。間取りからその背景を想像することが好きで、いつの間にかその「妄想癖」がマンガになった。
