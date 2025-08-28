｢それ､意味ありますか？｣と反発する部下を動かす｢話し方改革｣。《あなたの部下は何タイプ？》タイプに合わせたアプローチ法とは？

✎ 1〜 ✎ 7 ✎ 8 ✎ 9 ✎ 10
横山 信弘 : アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長
2025/08/28 8:30
上司に反論する部下
部下から「それって意味があるんですか？」と返されたことはありますか？（写真：metamorworks / PIXTA）

「それって本当に意味があるんですか？」

部下からこう言われて、言葉に詰まってしまうことはないだろうか？

やった方がいい理由は、きちんと部下に説明した。会社の方針も伝えた。それでも部下は納得しない。「最近の若手は理屈っぽくて困る」、思わず愚痴りたくなる瞬間だ。

一方、同じ話し方で、「わかりました」と指示に従ってくれる若い部下もいる。反応がまるで違うのはなぜだろう？

そこで今回は、部下のタイプに合わせた話し方について解説したい。

「話し方改革」という考え方

私は自分視点ではなく相手視点で話し方を変えることを「話し方改革」と名付けている。先ほどの例のように「意味がない」と反発する部下に悩む上司は、「話し方改革」をしていこう。

どんな話し方がいいかは「相手視点」で決まる。一方、「自分視点」で話す人は、自分の話し方のみに意識を向けている。そして、わかりやすく話せば必ず伝わると思い込んだまま、鍛錬を重ねようとする。

しかし世の中には、話し方がそれほどうまくなくても、その人が言うことで周りが動く、ということはよくある。そういう人の特徴は何か？ それは、常に相手の立場に立って物事を考えていることだ。

まずは自分の話し方ではなく、相手を洞察すること。そこから始めてみよう。相手がどんなタイプか。何を重視しているか。どんな言葉に反応するか。これらを観察する。そして相手のタイプを"仮決め"したら、そのタイプに合わせた話し方をしよう。

