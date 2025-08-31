｢打率1割台｣でも強打者扱いされるメジャーリーグが､日本のプロ野球より進んでいるワケ

打率重視の大間違い

皆さん、3打数1安打の打者と4打数1安打の打者は、どちらがいい打者ですか？ と聞かれれば、ほぼすべての人が「3打数1安打」と答えるでしょう。「バカにするな」とお叱りを受けそうですが、打率にしてみれば一目瞭然です。前者は3割3分3厘、後者は2割5分です。

2024年のシーズンで規定打席に達した打者で3割を超えたのは、セ・リーグでDeNAのタイラー・オースティン選手（3割1分6厘）、ヤクルトのドミンゴ・サンタナ選手（3割1分5厘）、パ・リーグではソフトバンクの近藤選手（3割1分4厘）だけです。

「投高打低」の影響が出ているとはいえ、3割を超えたのはたったの3人。日本人に限れば近藤選手1人です。3打数1安打の3割3分3厘という数値が、どれだけ優秀な成績なのか、おわかりいただけるでしょう。