｢打率1割台｣でも強打者扱いされるメジャーリーグが､日本のプロ野球より進んでいるワケ

宮本 慎也 : 野球解説者
2025/08/31 9:00
2025年オールスターゲームでの一場面（写真：UPI／アフロ）
アメリカのメジャーリーグと日本のプロ野球では“常識”が大きく異なります。なぜ多くの点でメジャーリーグが進んでいるといえるのか。2006年WBC優勝メンバーで、現在は野球解説者である宮本慎也氏の新著『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』より、打率を例にとって解説します。

打率重視の大間違い

皆さん、3打数1安打の打者と4打数1安打の打者は、どちらがいい打者ですか？ と聞かれれば、ほぼすべての人が「3打数1安打」と答えるでしょう。「バカにするな」とお叱りを受けそうですが、打率にしてみれば一目瞭然です。前者は3割3分3厘、後者は2割5分です。

2024年のシーズンで規定打席に達した打者で3割を超えたのは、セ・リーグでDeNAのタイラー・オースティン選手（3割1分6厘）、ヤクルトのドミンゴ・サンタナ選手（3割1分5厘）、パ・リーグではソフトバンクの近藤選手（3割1分4厘）だけです。

「投高打低」の影響が出ているとはいえ、3割を超えたのはたったの3人。日本人に限れば近藤選手1人です。3打数1安打の3割3分3厘という数値が、どれだけ優秀な成績なのか、おわかりいただけるでしょう。

