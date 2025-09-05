店舗数は2倍､売上高は4倍…いつの間に｢丸亀製麺1強独走｣になったのか？　丸亀･はなまる ｢セルフうどん｣2強の競争の歴史

2025/09/05
丸亀製麺とはなまるうどん
すっかり差がついた感のある丸亀製麺とはなまるうどん。何が分けたのか？（筆者撮影）
丸亀製麺vsはなまるうどん。「セルフうどん」業態の2強は、「店舗数2倍、売り上げ4倍、利益10倍」という圧倒的な差で、丸亀製麺が独走態勢に入りつつある。まずは、その根底にある「店づくり・コンセプトの違い」と「讃岐うどんブーム」から受けた影響について検証してみよう。

そのうえで、なぜそこまで引き離されたのか？ その要因は「来店の『体験価値』化」や、「低単価の克服」「効率化」といった経営努力、そして「豪運」だ。

「セルフうどん」2強 実は「店づくりが全然違う？」

丸亀製麺の店内
丸亀製麺の店内。1号店・加古川店にて（筆者撮影）

まず「店づくり・コンセプトの違い」を見てみよう。

「はなまるうどん」は、誰でも入れる清潔でポップな店づくりで、女性や家族連れでも入れる空間を作り上げた。前編記事でも述べた通り、吉野家・マクドナルドなどを意識した「うどんのファストフード」をコンセプトにしている。

一方で、丸亀製麺は「『製麺所のうどんを食べに行く』という体験価値の提供」だ。

