本気で｢子どもに食べせたくない｣2大NG"アイス"身近な人気商品も⋯｢食の安全｣の専門家がやさしく解説

安部 司 : 『食品の裏側』著者、一般社団法人 加工食品診断士協会 代表理事
2025/08/29 5:00
食品の裏側 日本人なら必ず食べたい安部おやつ
今回は「子どもに食べせたくない2大NGアイス」として、「アイスクリーム」の種類や材料などを見ていきます（写真：jsenan／PIXTA）
70万部の大ベストセラー食品の裏側――みんな大好きな食品添加物の著者、安部司氏が、このたび料理家のタカコナカムラ氏とともに日本人なら必ず食べたい安部おやつを上梓した。
砂糖と油が大量に使われ、添加物が入った市販のお菓子に不安を感じる人、日々の間食・おやつに悩む人のために、「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに、112のバラエティに富む「健康おやつ」を、両氏が開発したものだ。
プロの料理人も注目する今年度の「第12回料理レシピ本大賞」に、『食品の裏側』料理部門の『安部おやつ』菓子部門の、それぞれ「最終候補作品」に選ばれ、大きな話題を呼んでいる。
本稿では、人生をかけて「食の安全性」を追求し続ける安部氏が「子どもに食べせたくない2大NGアイス」について語る。

子どもが毎日食べる「アイスの安全性」は大丈夫？

前回記事「本気で『子どもに飲ませたくない』3大NG"飲み物"」をはじめとした「本気で子どもに食べさせたくないシリーズ」が好評とのことなので、このシリーズをもう少し続けます。

無添加×安心×美味しい! 日本人なら必ず食べたい安部おやつ おかずにも食事にもなる ベスト112レシピ: おかずにもなる!9割がグルテンフリー!しかも無添加!
『無添加×安心×美味しい! 日本人なら必ず食べたい安部おやつ おかずにも食事にもなる ベスト112レシピ』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

やはり保護者のみなさんにとってみれば、「子どもの食の安全性」は大きな関心事なのだと思います。

確かに「体を作る成長期に何を食べるのか」は、その子の人生を左右しかねない大きな問題です。

今回は「アイスクリーム」です。

夏休みもそろそろ終わりですが、猛暑の続く日本列島。

まだまだ冷たいアイスクリームの出番は多いものです。毎日食べているというお子さんも少なくないでしょう。

