本気で｢子どもに食べせたくない｣2大NG"アイス"身近な人気商品も⋯｢食の安全｣の専門家がやさしく解説

砂糖と油が大量に使われ、添加物が入った市販のお菓子に不安を感じる人、日々の間食・おやつに悩む人のために、「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに、112のバラエティに富む「健康おやつ」を、両氏が開発したものだ。

プロの料理人も注目する今年度の「第12回料理レシピ本大賞」に、『食品の裏側』が料理部門の、『安部おやつ』が菓子部門の、それぞれ「最終候補作品」に選ばれ、大きな話題を呼んでいる。

本稿では、人生をかけて「食の安全性」を追求し続ける安部氏が「子どもに食べせたくない2大NGアイス」について語る。

子どもが毎日食べる「アイスの安全性」は大丈夫？

前回記事「本気で『子どもに飲ませたくない』3大NG"飲み物"」をはじめとした「本気で子どもに食べさせたくないシリーズ」が好評とのことなので、このシリーズをもう少し続けます。

やはり保護者のみなさんにとってみれば、「子どもの食の安全性」は大きな関心事なのだと思います。

確かに「体を作る成長期に何を食べるのか」は、その子の人生を左右しかねない大きな問題です。

今回は「アイスクリーム」です。

夏休みもそろそろ終わりですが、猛暑の続く日本列島。

まだまだ冷たいアイスクリームの出番は多いものです。毎日食べているというお子さんも少なくないでしょう。