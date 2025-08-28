グーグルの新Pixel Watch 4､腕を口元に持ってくるだけでAIアシスタント｢Gemini｣が起動。スマートウォッチが日常のAIパートナーに

山根 康宏 : 携帯電話研究家・ジャーナリスト
2025/08/28 12:00
Pixel Watch 4
グーグルの最新スマートウォッチ「Pixel Watch 4」（筆者撮影）
グーグルが発表したスマートウォッチ「Pixel Watch 4」は簡単にAIアシスタントを使えるなど、Apple Watchにはない機能を搭載している。スマートウォッチの代名詞といえばアップルの「Apple Watch」シリーズを誰もが思い浮かべるだろうが、他メーカーの製品も機能強化や価格競争力を着々と高めている。

AIアシスタント機能でアップルを越えた

グーグルが8月21日に行った新製品発表会では、新型スマートフォン「Pixel 10」シリーズと合わせ、スマートウォッチ「Pixel Watch 4」シリーズも発表された。このPixel Watch 4はECG（心電図計測）機能を初搭載し、Suicaなどモバイルペイメントへも対応、また健康管理や運動計測機能も高めた製品だ。さらにスマートウォッチとしてまったく新しい機能といえる「手を上げて話す（Rise-to-talk）」に対応している。

手を上げて話す機能はこれまでのスマートウォッチとは一線を画すAI体験を提供する。Pixel Watch 4を装着した腕を持ち上げる、つまり口元に持ってきて話しかけるだけでGoogleの次世代AIアシスタント「Gemini」が即座に起動し、そのまま話しかけるだけでAIアシスタントを利用できるのだ。

「OK Google」と音声で呼びかけたり、画面をタッチしてアプリを起動したり、本体ボタンの操作を行う必要はなく、自然にPixel Watch 4に話しかけるだけでよい。知りたい情報の検索や、出張の新幹線時刻やホテルの予約、買い物のメモを保存するなど、Pixel Watch 4に話しかけるだけで応答してくれるのだ。この直感的なジェスチャー操作はスマートウォッチを日常生活に便利なAIパートナーに変えてくれるだろう。

Pixel Watch 4
「Pixel Watch 4」は話しかけるだけでAIアシスタントが使える（筆者撮影）
