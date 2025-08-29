｢客の多くが喫煙者なのに｣と不安視されたが…串カツ田中｢全面禁煙｣で"イメチェン大成功"の背景

ライター・編集者の笹間聖子さんが、誰もが知る外食チェーンの動向や新メニューの裏側を探る連載。第14回は、社員から不安視された経営判断が、なぜ33億円の利益改善を生んだのか──。客の多くが喫煙者だった串カツ田中が、業界初の全面禁煙に踏み切り、9カ月連続減収の「暗闇」を抜けて年商200億円企業になるまでの全貌に迫ります。

ディズニーランドより串カツ田中

「ママ、今日もあの店行こう！」

小学生の息子が、しきりに行きたがる店がある。東京ディズニーランドよりもユニバーサル・スタジオ・ジャパンよりも、さらに大阪・関西万博よりも行きたがる店。それが『串カツ田中』だ。

19才以下には、「じゃんけんに勝ったらドリンク無料」「自分でつくるたこ焼き無料」「自分でつくるソフトアイス無料」などのサービスがあり、スタッフに話しかけられる機会が多いからかもしれない。

ほかの家族も同様なようで、筆者がよく訪れる箕面店では、平日夜は2割、週末は7割が親子連れで賑わっている。

だが、この賑わいは決して“自然”に訪れたものではない。7年前、経営陣が「自殺行為」とまで言われた決断を下し、9カ月連続で売上が落ち込む“暗闇”を通過して、ようやく掴んだ光景である。

子供たちが笑顔でソフトアイスを作るこの店は、かつて客の9割が喫煙者だった。時々訪れる子供もタバコの煙モクモクの中で食事をしていた。 串カツ田中だけではない。居酒屋といえば喫煙が当たり前の時代だったのだ。