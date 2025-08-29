【日本では未発売の日産車､アメリカで販売1年が経過したフラッグシップSUV】圧倒的な存在感を誇るインフィニティ｢QX80｣は成功したのか

✎ 1〜 ✎ 126 ✎ 127 ✎ 128 ✎ 129
小林 秀雄 : ライター
2025/08/29 12:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
インフィニティの新しいフラッグシップSUVである新型QX80
インフィニティの新しいフラッグシップSUVである新型QX80（写真：平野 陽）

日本での発売も噂される日産自動車（以下、日産）の大型SUV「パトロール」。アメリカでは「アルマーダ」として展開されているが、じつは兄弟車と呼べるモデルが、もうひとつ存在する。それがインフィニティのフラッグシップSUVである「QX80」だ。

【写真】日本では販売していない日産車、インフィニティのフラッグシップSUV「QX80」の内外装（20枚）

発売から1年、新型QX80の状況

前身モデルにあたる「QX」から数えて4世代目、車名が「QX80」に改められてからは2世代目となる新型QX80は、2024年3月21日にアメリカで正式発表。生産は日本の九州工場で行われており、同年8月に初期ロットがラインオフしている。

試乗車は「AUTOGRAPH」という最上級グレードで、22インチホイールを標準装備（写真：平野 陽）
試乗車は「AUTOGRAPH」という最上級グレードで、22インチホイールを標準装備（写真：平野 陽）

つまり本格的なデリバリー開始から、ちょうど1年が経過しようとしているところだが、2025年の第2四半期における販売台数は2872台を記録。先代モデルのみで構成される前年同期と比べ、28％増を実現した。2025年上半期では6936台、前年同期比47.1％増と好調に推移している。

全グレードに電子制御4WDシステムのINFINITI All-mode 4WDを設定
全グレードに電子制御4WDシステムのINFINITI All-mode 4WDを設定（写真：平野 陽）

車両本体価格は、最安グレード「PURE」の後輪駆動モデルで8万2450ドル（執筆時のレートで1217万9560円）。今回試乗した最上級グレードの「AUTOGRAPH」で11万595ドル（同じく1633万7160円）と高額だが、セールス実績からは富裕層にしっかりアピールできていることがうかがえる。

次ページ全長5.3mオーバーと巨大なQX80のボディ
関連記事
特集一覧
運用業界　知られざる焦燥
新着あり
ソニーのアニメ覇道
新着あり
JRグループの地殻変動
新着あり
崖っぷちのDX
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
自動車最前線の人気記事