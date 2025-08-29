【日本では未発売の日産車､アメリカで販売1年が経過したフラッグシップSUV】圧倒的な存在感を誇るインフィニティ｢QX80｣は成功したのか

日本での発売も噂される日産自動車（以下、日産）の大型SUV「パトロール」。アメリカでは「アルマーダ」として展開されているが、じつは兄弟車と呼べるモデルが、もうひとつ存在する。それがインフィニティのフラッグシップSUVである「QX80」だ。

発売から1年、新型QX80の状況

前身モデルにあたる「QX」から数えて4世代目、車名が「QX80」に改められてからは2世代目となる新型QX80は、2024年3月21日にアメリカで正式発表。生産は日本の九州工場で行われており、同年8月に初期ロットがラインオフしている。

つまり本格的なデリバリー開始から、ちょうど1年が経過しようとしているところだが、2025年の第2四半期における販売台数は2872台を記録。先代モデルのみで構成される前年同期と比べ、28％増を実現した。2025年上半期では6936台、前年同期比47.1％増と好調に推移している。

車両本体価格は、最安グレード「PURE」の後輪駆動モデルで8万2450ドル（執筆時のレートで1217万9560円）。今回試乗した最上級グレードの「AUTOGRAPH」で11万595ドル（同じく1633万7160円）と高額だが、セールス実績からは富裕層にしっかりアピールできていることがうかがえる。