自動車産業が米国で大きく発展した深い理由とは 経営者が意識しておくべき｢与件｣を読み解く
街道ネットワークの有無で差がつく
前回の記事では、自動車産業の、供給サイドの基礎条件（鉄道、電気、石油）における欧米間格差を指摘しました。
自動車産業には、需要サイドの基礎条件にも同様の格差がありました。
自動車の市場を立ち上げるプロセスは、米国のほうが欧州に比べて格段に容易だったと考えられるのです。ここでは、それについて述べていきます。
たとえば英国勢のスタートは、ロールスロイス（Rolls-Royce）が1904年、オースティン（Austin）が1905年、モーリス（Morris）が1912年、ベントレー（Bentley）が1919年です。
一方米国では、1893年のシカゴ万博でダイムラー（Daimler）車1台を間近に見た起業家たちが直ちに挑戦を開始しました。
名乗りを上げたのは、デュリア（Duryea）兄弟が1895年、ランサム・エリ・オールズ（Ransom Eli Olds）が1897年、パッカード（Packard）兄弟が1898年、ヘンリー・フォード（Henry Ford）が1899年でした。
米国に比べて英国の後れが目立つのは、需要サイドの相違が投影されています。
欧州は、とくに西方でローマ帝国が建設したインフラストラクチャーを継承しています。その最たるものが、「すべての道はローマに通ず」と言われる街道のネットワークです。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら