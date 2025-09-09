自動車産業が米国で大きく発展した深い理由とは 経営者が意識しておくべき｢与件｣を読み解く

経営者として、わざわざ負ける土俵を選んで、そこで勝負をかけたいと思う人はいないだろう。個別の会社にはどうにもできない、圏外の力を見極めるのも、経営者の仕事となる。

個社の力が及ばない「圏外の力」は、産業の盛衰をどのように左右するのか。

街道ネットワークの有無で差がつく

前回の記事では、自動車産業の、供給サイドの基礎条件（鉄道、電気、石油）における欧米間格差を指摘しました。

自動車産業には、需要サイドの基礎条件にも同様の格差がありました。

自動車の市場を立ち上げるプロセスは、米国のほうが欧州に比べて格段に容易だったと考えられるのです。ここでは、それについて述べていきます。

たとえば英国勢のスタートは、ロールスロイス（Rolls-Royce）が1904年、オースティン（Austin）が1905年、モーリス（Morris）が1912年、ベントレー（Bentley）が1919年です。

一方米国では、1893年のシカゴ万博でダイムラー（Daimler）車1台を間近に見た起業家たちが直ちに挑戦を開始しました。

名乗りを上げたのは、デュリア（Duryea）兄弟が1895年、ランサム・エリ・オールズ（Ransom Eli Olds）が1897年、パッカード（Packard）兄弟が1898年、ヘンリー・フォード（Henry Ford）が1899年でした。

米国に比べて英国の後れが目立つのは、需要サイドの相違が投影されています。

欧州は、とくに西方でローマ帝国が建設したインフラストラクチャーを継承しています。その最たるものが、「すべての道はローマに通ず」と言われる街道のネットワークです。