中国のネットサービス大手の騰訊控股（テンセント）が、AI（人工知能）のフル活用をテコに成長を加速させている。

同社が8月13日に発表した2025年4～6月期決算では、売上高が1845億元（約3兆8028億円）と前年同期比15％増加し、アナリストの事前予想の平均値を上回った。また、投資損益の影響を除いた非国際会計基準（非IFRS）の純利益は630億5200万元（約1兆2996億円）と前年同期比10％増加した。

4～6月期の売上高の伸び率は過去1年間（の四半期ベース）で最高を記録。純利益の伸び率も直前の1～3月期を上回った。その原動力についてテンセントは、コンテンツ、オンライン広告、法人向けサービス（の3大事業分野）における全面的なAI投資の成果を強調した。

ゲーム事業支えるAIツール

事業セグメント別の業績を見ると、4～6月期はオンラインゲームを核にした「付加価値サービス」セグメントが総売上高の49.5％に当たる914億元（約1兆8839億円）を稼ぎ出した。同セグメントの成長率は前年同期比16％と、総売上高の成長率を上回ったことは注目に値する。

テンセントの説明によれば、AIツールを駆使したコンテンツの制作が、ゲーム事業の成長を押し上げている。具体的には、AIを使って（対戦型ゲーム向けに）よりリアルな仮想チームメイトやノンプレイヤー・キャラクターが生成できるようになったほか、新規プレイヤーの獲得やリピート率の向上にAI駆動型のマーケティングが成果を上げているという。

同社はさらに、自社開発の生成AI「混元（フンユアン） 3D」のゲーム開発における有用性について言及し、「デジタル・コンテンツの生成に混元3Dを活用する開発者がどんどん増えている」と述べた。