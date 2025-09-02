前妻との"卒婚"後､夢の24歳差婚→60歳で娘が誕生 ｢今は看護師の妻が大黒柱｣と語る67歳､周囲に批判されつつも掴んだ"幸せライフ"

23人に1人――。

妻との間に第1子が生まれた男性のうち、45歳以上の男性の割合だ。まだまだ多数派ではないが、20年前の「67人に1人」に比べ、格段に増えている。（厚生労働省「人口動態統計」2003年、2023年報を基に筆者集計）。

アラフィフからの子育て、と聞くと「経済面、体力面ともに大変そう」とネガティブに捉える人も少なくない。しかし、当の本人たちはどのように感じているのか。

本連載では、45歳以上で「パパデビュー」した男性に、リアルな子育てライフを聞く。

第8回は、60歳で第1子を授かった関西在住の海嶋さん（67歳）にお話を聞いた。

前妻とは“解散”という感覚で円満離婚

海嶋さんは現在、24歳年下の妻と7歳の娘との3人暮らし。海嶋さんが60歳のときに生まれた娘さんは、この春に小学1年生となった。入学式のときのことを振り返る。

「保護者の方も最初はやっぱり迷うみたいですね。孫の入学式に、シングルマザーの娘の父親として付き添いで来ているおじいちゃんかな？ と思われていた気がします」