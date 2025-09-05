｢半年かけて徐々にならした｣《猫とウサギ》天敵となりうる2匹が"寄り添い眠る"ほど仲良しになるまで

かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。

ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグー――。

ペット不可あるいは「小動物のみ可」の集合住宅でも受け入れやすく、また、共働き・単身者・子育て家庭など多様なライフスタイルにフィットしやすい。

この連載では、「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々に話を聞き、制約の多い都市生活のなかで見つけた、“静かで確かなつながり”を探っていく。

第2回となる今回は、ウサギと猫と暮らす男性に話を聞いた。

ウサギのぽぽちゃんに仲間をつくってあげたい

ウサギ（ネザーランドドワーフ）のぽぽちゃんと暮らし始めて1年後、飼い主のやすさん（仮名）は、正式にペット可物件に引っ越した。部屋はリビングのほかに部屋が2つ。ひとりとウサギ1匹暮らしには、少々広い。

一方の部屋にはこれまでと同じようにタイルカーペットを敷き詰め、ぽぽちゃんの小屋を設置した。そして、ふすまで隔てられたもう一つの部屋にも、同じようにタイルカーペットを敷き詰める。壁際に、水飲み場とベッド、排泄用の猫砂を配置した。