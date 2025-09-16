銀行は本当にオワコンか？専門家が明かす｢給料･キャリア･未来｣――就職ランキング復活の兆しも

「銀行はオワコン」「フィンテックで銀行がなくなる」――。

そんな声も聞かれる中、本当に銀行ビジネスに未来はないのでしょうか。実は、銀行を取り巻く環境は大きく変化し、三菱UFJ、三井住友、みずほの3大メガバンクは、2024年3月期、2025年3月期と過去最高益を記録し、姿を消していた就職ランキングにも再登場しています。

就職人気企業ランキング、銀行は何位？

本稿では、就職先としての銀行について考えるとともに、これからの銀行ビジネスについて紹介していきます。

2024年11月に、就職情報サービス会社の学情が、2026年3月卒業予定の大学生、大学院生を対象とした「就職人気企業ランキング」を発表しました。その結果をみてみると、1位は伊藤忠商事、2位は味の素、3位は任天堂となっています。

残念ながら銀行は、トップ10どころかトップ50にも入っていません。トップ100にまで目を向けてみると、ようやく58位に三菱UFJ銀行が入り、三井住友銀行が77位、みずほフィナンシャルグループが100位で続きます。