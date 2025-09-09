銀行の頭脳は管理本部､縁の下の力持ちは事業本部――専門家が明かす｢各部門の裏側｣

「銀行はオワコン」「フィンテックで銀行がなくなる」――。

そんな声も聞かれるなか、本当に銀行ビジネスに未来はないのでしょうか。実は、銀行を取り巻く環境は大きく変化し、三菱UFJ、三井住友、みずほの3大メガバンクは、2024年3月期、2025年3月期と過去最高益を記録し、姿を消していた就職ランキングにも再登場しています。

細分化された銀行の「営業部」

銀行の「本部」と「支店」の関係についても簡単に触れておきましょう。

銀行の営業活動の拠点となり、銀行の収益の多くを生み出しているのが支店です。それだけに、前述の通りすべての本部組織は、営業店のサポートを行う役割を担っています。

さらに営業方針や目標なども本部が決定し、各支店に伝達します。本部が決めたことを実行するのが支店ともいえ、その連携こそが銀行の収益を左右するのです。

例えば、投資信託や保険などの新商品が導入された際には、その特徴やセールストークなどの研修を本部の行員が行うこともありますし、キャンペーンを実施したり、時には支店の行員の営業活動に同行したりするなど、さまざまな形で支店の支援を行っているのです。

それらを担うのは主に営業本部の各部署ですから、支店との関わりが最も密接なのは、やはり「営業本部」だといえるでしょう。