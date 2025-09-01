気をつける点はたったの2つ…｢特殊な訓練なし｣で読書スピードが劇的に向上する《高速読書》の凄さ

まだまだ厳しい暑さが続いていますが、暦の上ではもうすっかり秋。たまには読書に勤しもうと考えている人も多いかと思います。ですが仕事に家事にと毎日忙しい現役世代にとっては、まとまった読書の時間が取りづらいのも、また事実です。

1回目は「文字を振り返らない」のがコツ

私が考案した高速読書は「1冊を30分で3回」読むメソッドですが、1回目を15分で読めるようになることを目標としています。

慣れてくれば私のように1冊8分で読むこともできますが、それまでは1回目：15分、2回目：10分、3回目：5分を目指します。

まず、15分で1冊読めるようになれば、基本的な型をほぼ手に入れたと思って良いでしょう。

その1回目ですが、はじめの段階なので、とりあえず速く読むことを前提に、文字を振り返ることなく内容を理解します。