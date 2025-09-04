元小学校教師が推奨！子育てに悩んでいる人が知るべき｢日記のつけ方｣ 客観的に｢自分と作戦会議する｣ことが解決の糸口になる？

子育ての作戦会議ができる「おやおや日記」

親子関係で悩んでいる方に「おやおや日記」を勧めると、最初は「昔、日記をつけていたけど三日坊主で終わりました」と、億劫がる親御さんも多くいらっしゃいます。ところが、しばらく実践してみると、皆さん口をそろえて「子どもとの向き合い方が変わった」「自分の何が問題なのかわかった」と言われます。

日記を始める前は、見るからに悩み抜いて疲れきったような顔をされていた方が、だんだん明るくイキイキした表情になっていくのを何回も目の当たりにし、私が思っている以上の効果があるのだと実感しています。

私が親御さんからの感想で一番好きなのは、「おやおや日記は自分との作戦会議」という言葉です。