｢サッカーってよくわからない｣→｢おもしろい！｣に変わる。サッカー観戦の解像度が上がる"5つのポイント"

試合を観る解像度を高めてサッカーをとことん楽しみつくす

「最近、サッカーが複雑で難しくなっている気がする」

「戦術などのキーワードが出てきて、賢い人のものになっている気がする」

「カタカナの専門用語が増えてついていけない」

そんな声が最近よく聞かれるようになりました。

これらの知識を得て、試合を観る解像度が高まれば、選手や監督の狙いや意図を推察できるようになり、ピッチ上のサッカーをとことん楽しみつくせるようになります。

本編では、前編に続いて、サッカー観戦力向上に必要な「心・目・知・技・脳」の5つのポイントより残りの「技・脳」の2つの要素について解説しましょう。

④ 技：相手から得点する／失点を防ぐために行うチームの取り組み

「知識」を土台とした上で、得点を奪うため、または相手の攻撃を防ぐための行動へとつなげるのが「技」です。