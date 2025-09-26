《サッカー観戦》初心者が知っておきたい｢5つのポイント｣。これだけで楽しさがケタ違いになる！

サッカーの試合を観るのは好きだけれど、実は深いところまではよく理解できていない、という人も少なくないのでは？ ですが、サッカーは、最低限の知識を押さえておけばグッとわかりやすく面白くなります。

サッカーデータアナリストのノーミルク佐藤（佐藤祐一）さんに、「観戦力向上に必要な5つのポイント」について解説してもらいます。

観戦力向上に必要な5つのポイント

何事にも、鍛えるには「心・技・体」が重要ですが、サッカー観戦力向上には「心・目・知・技・脳」の5つが重要となります。

まずはその5つとは何か、解説していきます。

➀心：ポジティブ視点＆プラスのストローク

サッカーを観ているときに、特にひいきのチームが劣勢だと「あれがダメだ」「ここが違う」「なーにやってんだ！」のような否定的・批判的な感情に心が支配されることがあります。しかし、各プレーにプラスの意図があると解釈し続けていくと、次第に選手のいいプレーや、選手のいい判断を見つけられる回数が増えていきます。

サッカーの試合に出場する選手たちは、ボールを持っているときも、持っていないときも、常に頭の中で多くの情報を処理しながら、その瞬間ごとに素早い判断を下さなければなりません。試合は11人対11人で行われるため、ピッチ上には選手一人ひとりの考えだけでなく、監督やコーチなどスタッフの意図も重なり合い、さらに芝の状態や気温、風などの自然条件も加わります。こうした無数の要素が絡み合う中で、選手たちは手ではなく足を使ってプレーしなければならず、完璧を求めるのが難しい構造になっています。ある意味、サッカーはミスが起こることを前提としたスポーツとも言えるのです。