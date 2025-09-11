｢イヤだなと思う友だち｣との上手な距離の取り方とは？ 無視をしたりイヤなことをため込むのはNG！
大人でもなかなか難しい人間関係。人生経験の少ない子どもはさらに、友だち付き合いにおいて悩むことも少なくないでしょう。日本アンガーマネジメント協会代表理事の戸田久美さんに、友だちにイヤなことをされたときや苦手な友だちと接するときなどの、最適な行動と感情のコントロール方法について解説してもらいます。
※本稿は『まんがでわかる 子どものイライラが消える本 13歳までに身につけるアンガーマネジメント』から一部抜粋・再構成したものです。
それを言わないでほしいとハッキリ伝える
＜バカにされたとき＞
〇「これは言わないでほしい」
何をされたらイヤなのかを言おう
×「◯◯ちゃんだって□□ができないくせに！」
×「バカにするな！」
傷つくことを言われた、バカにされたと感じたら、
「それを言わないでほしい」
と伝えることが大切です。
