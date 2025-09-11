｢イヤだなと思う友だち｣との上手な距離の取り方とは？ 無視をしたりイヤなことをため込むのはNG！

大人でもなかなか難しい人間関係。人生経験の少ない子どもはさらに、友だち付き合いにおいて悩むことも少なくないでしょう。日本アンガーマネジメント協会代表理事の戸田久美さんに、友だちにイヤなことをされたときや苦手な友だちと接するときなどの、最適な行動と感情のコントロール方法について解説してもらいます。

それを言わないでほしいとハッキリ伝える

＜バカにされたとき＞

〇「これは言わないでほしい」

「これはしないでほしい」

ということをわかるようにしておこう

何をされたらイヤなのかを言おう

×「◯◯ちゃんだって□□ができないくせに！」

言い返すとケンカになるかもしれないね

×「バカにするな！」

ムキになって言うと、相手も反発してくるかもしれないよ

傷つくことを言われた、バカにされたと感じたら、

「それを言わないでほしい」

と伝えることが大切です。