｢イヤだなと思う友だち｣との上手な距離の取り方とは？　無視をしたりイヤなことをため込むのはNG！

戸田 久実 : アドット・コミュニケーション代表取締役、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事
2025/09/11 10:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
手を繋いで歩く小学生
苦手な友だちに接するとき、イライラすることを避けるためには、どんなことに気を付ければよいでしょうか？（写真：Xeno／PIXTA）
大人でもなかなか難しい人間関係。人生経験の少ない子どもはさらに、友だち付き合いにおいて悩むことも少なくないでしょう。日本アンガーマネジメント協会代表理事の戸田久美さんに、友だちにイヤなことをされたときや苦手な友だちと接するときなどの、最適な行動と感情のコントロール方法について解説してもらいます。
※本稿は『まんがでわかる 子どものイライラが消える本 13歳までに身につけるアンガーマネジメント』から一部抜粋・再構成したものです。

それを言わないでほしいとハッキリ伝える

＜バカにされたとき＞

〇「これは言わないでほしい」
「これはしないでほしい」
ということをわかるようにしておこう
何をされたらイヤなのかを言おう
×「◯◯ちゃんだって□□ができないくせに！」
言い返すとケンカになるかもしれないね
×「バカにするな！」
ムキになって言うと、相手も反発してくるかもしれないよ

傷つくことを言われた、バカにされたと感じたら、

「それを言わないでほしい」

と伝えることが大切です。

次ページはこちら
関連記事
特集一覧
なぜ今？ 半導体商社“再編・淘汰”
新着あり
崖っぷちのDX
運用業界　知られざる焦燥
トランプ関税 次の焦点
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事