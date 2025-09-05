人に言えない悩みこそ《生成AI》に相談すべき理由 具体的なアドバイスをもらうための｢指示文｣作成方法をご紹介！

お金の悩みやメンタルの問題、キャリアへの不安……なかなか人に言えない不安や悩み事を抱えているのなら、生成AIに相談するという手もある。

人に話しづらい悩みをAIに相談

お金の悩みやメンタルの問題、あるいはキャリアへの不安といった疑問は、なかなか周囲の人には打ち明けづらいものです。

そんなときはChatGPTに相談してみましょう。しかも、専門的な回答をしてくれるので、その後にどんな行動を取ればいいかも、明確になることが多いです。

たとえば、メンタルケアやワーク・ライフ・バランスに関する悩みを整理し、前向きな気持ちを取り戻すためのヒントを与えてくれます。また、家計の支出内容や資産形成のプランを相談すると、支出を見直す具体的なアイデアや、投資の基礎知識を得られます。

さらに、契約書や税務のように専門家へ頼る前に知っておきたいポイントがある場合も、基本的な知識をサッと確認できるのです。

以下のテンプレートを使えば、ちょっとした悩みをChatGPTに相談するときでも、毎回ゼロから指示文を書かなくて済みます。

【プロンプトの型：人に言えない悩みの相談】

以下の要件に沿って、悩みの内容を整理し、アドバイスをください。

# 条件（固定部分）

・ 専門家の立場から、考えられる視点を提示してください

・ 最初に重要なポイントを箇条書きでまとめてください

・ 次に、詳しい内容を段落分けして記述してください

# 相談内容（可変部分）

{{ここに現在抱えている悩みや気になるテーマ、状況をそのまま貼り付ける}}