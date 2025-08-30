兄が死に､その母は｢気絶し絶望｣不本意にも養子に出された松平定信が何よりも恐れた"田安家断絶の危機"とは

今年の大河ドラマ『べらぼう ～蔦重栄華乃夢噺～』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は田安家の行く末を気にかけながらも、白河に養子に出された松平定信について解説します。

父の教訓「汝の跡が絶えないように」

寛政の改革を推進したことで知られる江戸幕府の老中・松平定信（1759〜1829）。定信は11歳のとき「治国の道」（国を治めるための方法）を知りたいと思い、自ら探究していたといいます（定信の自叙伝『宇下人言』）。

しかし、本人曰く、その探究の結果は「用にもたちがたく」（役に立たない）代物だったようですが、年少ながら「治国の道」を考察するということ自体が、筆者からしたら「栴檀は双葉より芳し」（大成する人は幼少の頃から優れている）と感じられてなりません。

明和8年（1771）、定信の父・田安宗武（8代将軍・徳川吉宗の次男）が亡くなります。宗武の後継となったのは、定信の兄・治察でした。

定信は、白河藩主・松平定邦の養子となります。治察には妻子なく、田安家としては、定信が養子にいくことを望んではいませんでした。が、定信によると、当時の幕府の「執政」（老中）がこの件を推進したとのことです。

定信を養子にとの話があったとき、兄の治察は定信を召して「教訓」したといいます。その教訓は、自分の考えを長々と述べたものではなく、松平定国（宗武の6男。定信の同母兄）が、伊予松山藩主（松平定静。定静は定勝系久松松平家の出）の養子となる際に遺した父の田安宗武の言葉でした。「治察も話を聞け」とのことで、治察もそのとき、側にいたのです。

宗武は「忠孝仁恕」（仁恕とは思いやりの意）についての話をした後に、次のようなことを定国に述べました。