iPadOS 26でアプリ数制限なし、パソコン並みマルチウィンドウがついに実現。タブレットの概念が変わるか

石野 純也 : ケータイジャーナリスト
2025/08/25 12:00
iPadOS 26のパブリックベータ版をインストールしたiPad Pro。半透明のLiquid Glassを採用しているが、それ以上に大きいのがパソコンライクな進化を遂げていることだ（筆者撮影）
正式版の登場が間近に控えているとみられるアップル製品の新OSだが、中でももっとも変化が大きいのがiPadやiPad Proなどに搭載される「iPadOS 26」だ。ユーザーインターフェイス（UI）のデザインとしてLiquid Glassを採用しているのは他のOSと同じだが、iPadOSのみ、独自にマルチウィンドウが進化する。

これまでのiPadは、画面上に複数のアプリを立ち上げ、並行して使うことに制約があった。初代iPad登場時は、iPhoneと同じ1画面に1アプリのみだったが、画面分割などを導入して徐々にマルチウィンドウ化を進めてきた。2022年に登場した「iPadOS 16」では、一部のモデルに「ステージマネージャ」を導入している。

この制限をさらに緩和し、iPadOS 26ではほぼパソコン並みのマルチウィンドウを実現する。この進化に伴い、ほかにもパソコン風の機能や仕様を取り入れていく。では、iPadOS 26を導入したiPadは、本当にパソコンのように使えるのか。正式版に先立って配信されているパブリックベータ版で、その実力を試してみた。

ウィンドウの変更が自由自在に、メニューバーも採用

ステージマネージャもパソコン風のマルチウィンドウを実現できたが、1つの画面に表示できるアプリは4つまでに制限されていた。アプリの縦横比にも、一定の決まりがあり、完全に自由なサイズを指定することはできない。さらに、ステージマネージャは利用できるiPadが、一部のiPad ProやiPad Airに限定されていた。

