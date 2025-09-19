実は寝る前のコップ1杯の水も効果的…医師が教える､就寝中の｢足がつった!｣を防ぐ簡単な3つのコツ

トイレが近くなるという理由から就寝前の水分摂取を避けている人も多いかと思いますが、整形外科医の北城雅照氏によれば、就寝中の脱水は「こむら返り」の大きな原因のひとつだといいます。

「寝る前の水分補給」って大丈夫？

高齢者のなかには、トイレが近くなるという理由で、就寝前の水分摂取を避けている方が大勢いらっしゃいますよね。

でも、こむら返りの大きな原因のひとつが「脱水」だということを考えると、水分補給をしないまま寝るのは危険。筋肉に必要な水分やミネラルが足りなくなり、こむら返りを誘発する可能性がグッと高くなります。

それでもやはり就寝前の水分摂取に抵抗があるという方に、ぜひ知っていただきたいことがあります。じつは、就寝前にコップ1杯の水分を摂る程度でトイレが近くなることはないのです。