｢たかが｣と侮っていると認知症につながることも…《こむら返り》を"片足30秒"で防ぐ驚きの方法

連日の暑さから、ただでさえ眠りが浅くなりがちなこの季節に気をつけたいのが、就寝中の「こむら返り」。突然に襲ってくる激しい筋肉のつりと痛みだけでも厄介なものですが、整形外科医の北城雅照氏によれば、こむら返りがもたらす悪影響は「睡眠の質の低下」だけにとどまらないといいます。

そもそも「こむら返り」ってなぜ起こるの？

本稿の最後で紹介する「こむら返りリセット法」は、ふくらはぎの血流を回復させることと、腱紡錘（けんぼうすい）を適度に刺激することで、こむら返りを防ぐメソッドです。

でも、「血流」と「こむら返り」には、どんな関係があるのでしょうか？

ここでは、その仕組みについて、少しだけ解説していきますね。理由がわかることで、「なるほど！」と納得しながら、より効果的にメソッドを実践できるようになるはずです。