｢ノスタルジア｣が世界を滅ぼしかねない理由 ｢昔はよかった｣が孕む甘い罠 ポピュリスト政治家が利用する｢人民の新しいアヘン｣の正体

苦く、甘く、そして不確かな記憶

辞書を引くと、ノスタルジアは「ある過去の一時期もしくは回復できない状態に戻りたいと願ったり、過剰な感傷を込めて憧れたりする」感情と定義されている。

心理学の観点では、「過去を志向する認知と複合的な感情的特徴をともなう複雑な感情」、平たく言えば「過去に対するほろ苦くも甘い気持ち」とされる。

ノスタルジアは、単に過去を思い出す以上の意味を持つ。

記憶はしばしば不確かであり、私たちは意図的に、あるいは無意識に過去を操作し、今の価値観に沿うように再構築することがある。

ノスタルジアは、この再構築の一部であり、出来事に感情をたっぷりと注ぎ込み、バラ色の光で包み込む。