北野武さんのベンツなど28台に乗ってきた"クルマ大好き"な会社員がたどり着いた《消防車を自家用車に改造》した｢究極の愛車｣

深夜1時。男性はネットサーフィンをしていて、あるバナー広告に目を留めた。国や市町村の公有財産などを競売にかける官公庁オークションに「消防車」が出品されていたからだ。
（すごいな。消防車って買えるんだ）
オークションは入札形式で、金額を入札できるのは1回のみ。
（どうせ落札できないだろうし）
そう考えて、軽自動車を買える程度の金額をノリで入力してみた。
ところが後日、落札通知が届いてしまう。
「うわ、やっちまった。妻に何て言おう……」
2022年7月、消防車を落札したのは名古屋市在住の会社員、うつみしゅんさん（36）。車が趣味で、これまで28台に乗ってきた経験があり、うち19台はメルセデス・ベンツだという。
「特別あこがれがあったわけではない」のに「ノリで」消防車を落札してしまったうつみさん。消防車は今、どうなっているのだろうか。
北野武さんのメルセデス・ベンツSLS AMGを譲り受けた
うつみさんは、幼いころから車や自転車、鉄道などの乗り物に関心があった。19歳になると自動車免許を取り、ベンツをはじめ、さまざまな車種を乗り継ぐようになる。今は車を5台所有しており、かつて北野武（ビートたけし）さんが所有していたメルセデス・ベンツSLS AMGも、縁あって今はうつみさんの手元にあるという。なぜそれほどベンツが好きなのか。
