北野武さんのベンツなど28台に乗ってきた"クルマ大好き"な会社員がたどり着いた《消防車を自家用車に改造》した｢究極の愛車｣

仕事が終わって帰宅したら疲れて何もできない──。そんな人がいる一方で、時間、体力、お金をやりくりしながら趣味に没頭するビジネスパーソンがいる。彼らはなぜ、その趣味にハマったのか。どんなに忙しくても、趣味を続けられる秘訣とは。連載 隣の勤め人の「すごい趣味」では、仕事のかたわら、趣味をとことん楽しむ人に話を聞き、その趣味の魅力を深掘りする。

深夜1時。男性はネットサーフィンをしていて、あるバナー広告に目を留めた。国や市町村の公有財産などを競売にかける官公庁オークションに「消防車」が出品されていたからだ。

（すごいな。消防車って買えるんだ）

オークションは入札形式で、金額を入札できるのは1回のみ。

（どうせ落札できないだろうし）

そう考えて、軽自動車を買える程度の金額をノリで入力してみた。

ところが後日、落札通知が届いてしまう。

「うわ、やっちまった。妻に何て言おう……」

2022年7月、消防車を落札したのは名古屋市在住の会社員、うつみしゅんさん（36）。車が趣味で、これまで28台に乗ってきた経験があり、うち19台はメルセデス・ベンツだという。

「特別あこがれがあったわけではない」のに「ノリで」消防車を落札してしまったうつみさん。消防車は今、どうなっているのだろうか。

北野武さんのメルセデス・ベンツSLS AMGを譲り受けた

うつみさんは、幼いころから車や自転車、鉄道などの乗り物に関心があった。19歳になると自動車免許を取り、ベンツをはじめ、さまざまな車種を乗り継ぐようになる。今は車を5台所有しており、かつて北野武（ビートたけし）さんが所有していたメルセデス・ベンツSLS AMGも、縁あって今はうつみさんの手元にあるという。なぜそれほどベンツが好きなのか。