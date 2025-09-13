｢KYな人たち｣にどうにも心がささくれ立つ…そんな時に思い出したい小津安二郎の《驚きの言葉》

「歩道を横に並んで歩いている人たち」「夕方の商店街でのんびり立ち話しているお年寄り」……。日々の忙しさで心がささくれ立っていると、こうした光景が必要以上に「KY」なものに見えてしまうものですが、精神科医の和田秀樹氏は、そもそも「人は誰しも他人の都合に合わせて生きているわけではない」と指摘します。

リズムの違いでイライラ

「この人、私に意地悪している」

道を歩いていて、そう感じることがあります。相手は見ず知らずの人。

「よりにもよって急いでいるのに」

こんなことはよくありますよね。こっちはハイヒールのかかとが折れるくらいコツコツ音を立てて歩いているのに、気がついてくれない。さらに急ぎ足で右から追い抜こうとすれば相手も右に、左に戻れば合わせたように左に……。

「これって嫌がらせ？」

とくに通勤途中なら1日中怒りが消えずに過ごすことになってしまいます。いつもギリギリで出勤する自分のことは棚に上げ、人のせいにしてはいけませんよ。

「そんなことはわかっている！」

わかっていることを指摘されると余計に腹が立つものです。しかし、それはちょっとした他人とのリズムの違いにすぎないのです。