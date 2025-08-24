大阪・梅田《フードコート激戦区の絶対王者》「ウメダフードホール」が楽園だった。美食からガッツリ系まで揃う《地下のオアシス》を大満喫！

鬼頭 勇大 : フリーライター・編集者・フードコート愛好家
2025/08/24 6:00
縮小
ウメダフードホール
今回訪れたのは、大阪・梅田にある「UMEDA FOOD HALL（ウメダフードホール）」（筆者撮影）
フードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。
今回は、大阪・梅田にある「UMEDA FOOD HALL（ウメダフードホール）」を訪問します。

複雑怪奇な大阪「梅田ダンジョン」に潜入

日本屈指の規模を誇る地下街がある大阪・梅田。一帯は「梅田ダンジョン」という異名があるほど、複雑怪奇な構造で知られる。広がる地下街は約8万平方メートルの広さで、内部にいくつもの駅があることもまたややこしい。

JR大阪駅と大阪メトロ梅田駅を中心に、大阪メトロであれば東梅田駅や西梅田駅、阪神と阪急もそれぞれ大阪梅田駅を構えている。同じ路線でもいくつも改札があり、大阪・関西万博を目当てに訪れた観光客のような“初心者”の場合、出る場所を間違えると大変なことになりかねない。

そんなダンジョンの中には、さながらオアシスのようにいくつもフードコートがある。直近では、再開発が進む「うめきた」エリアの象徴的存在である「GRAND GREEN OSAKA（グラングリーン大阪）」に「タイムアウトマーケット大阪」も誕生した。2014年にポルトガルで誕生したフードコートで、アジア初進出となる鳴り物入りで話題を呼んだ。

席
「タイムアウトマーケット大阪」。そこまで暗くはないが、ムーディな雰囲気は漂う（筆者撮影）
＃肉といえば松田
フードコートには似つかわしくない牛肉たち（筆者撮影）
【画像26枚】大阪・梅田ダンジョン地下の｢超王道フードコート｣に行ってみた！筆者は「台湾ビール×クレープ」の異色コラボに舌鼓を打った。その感想はいかに…?!
