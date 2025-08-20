「福山の下ネタは通常運転」「アップデートできてないおじさん多すぎ」と賛否…福山雅治「不適切会合」での振る舞いが許されなかった根本理由

元タレント・中居正広さんの性加害問題に端を発するフジテレビの一連の不祥事に関連して、ミュージシャン・俳優の福山雅治さんの名前が浮上し、世の中を驚かした。

8月18日、フジテレビ・第三者委員会の報告書に記されていた、同社の大多亮専務（当時）が開催する「不適切な会合」に参加し、性的な発言をしていたことが「女性セブン」で報じられたのだ。

同日、福山さん本人と所属事務所・アミューズが同誌のインタビューに応えた旨を発表した。

50代から60代前半のタレントの不祥事が連発

ここ2年間だけを見ても、大物タレントの性的な言動が問題視されることが多くなっているが、その多くは50代から60代前半だ。主な人物を挙げると、下記の通りだ。

松本人志さん（61歳）

中居正広さん（53歳）

国分太一さん（50歳）

田原俊彦さん（64歳）

石橋貴明さん（63歳）

福山雅治さん（56歳）

※年齢は2025年8月19日時点