「福山の下ネタは通常運転」「アップデートできてないおじさん多すぎ」と賛否…福山雅治「不適切会合」での振る舞いが許されなかった根本理由

西山 守 : マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授
2025/08/20 11:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
福山雅治
好感度の高い福山雅治さんの報道に、世論も賛否が分かれました（画像：福山雅治公式Xより）

元タレント・中居正広さんの性加害問題に端を発するフジテレビの一連の不祥事に関連して、ミュージシャン・俳優の福山雅治さんの名前が浮上し、世の中を驚かした。

8月18日、フジテレビ・第三者委員会の報告書に記されていた、同社の大多亮専務（当時）が開催する「不適切な会合」に参加し、性的な発言をしていたことが「女性セブン」で報じられたのだ。

同日、福山さん本人と所属事務所・アミューズが同誌のインタビューに応えた旨を発表した。

50代から60代前半のタレントの不祥事が連発

ここ2年間だけを見ても、大物タレントの性的な言動が問題視されることが多くなっているが、その多くは50代から60代前半だ。主な人物を挙げると、下記の通りだ。

松本人志さん（61歳）
中居正広さん（53歳）
国分太一さん（50歳）
田原俊彦さん（64歳）
石橋貴明さん（63歳）
福山雅治さん（56歳）
※年齢は2025年8月19日時点
次ページ福山雅治さんの事案は、セクハラ行為とは断定できない
関連記事
特集一覧
日本アニメ狂騒曲 第2幕
新着あり
本当にすごいNPO
新着あり
トランプ関税 次の焦点
“節税”のワナ 舞の海を突き落としたもの
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事