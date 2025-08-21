新世代ChatGPT、登場直後に「退化した」との声も。“博士号級の知能”のはずが…。“おバカ”だった真因と、上手に使うノウハウを解説

2025/08/21 7:30
OpenAI
OpenAIが発表した次世代AIモデル「GPT-5」は、リリース直後に酷評の声もあった（提供：OpenAI）
ChatGPTがまったく新しい世代へと進化した。GPT-5に世代交代した朝、開発元であるOpen AIの鼻息は荒かった。

8月8日配信の｢新世代ChatGPT｣登場で人間の仕事は奪われるかでお伝えしたように、GPT-5は劇的な進化を遂げたという。旧世代に比べて文章が流麗になり、機微に富んだ文章を生成し、しかもOpenAIのサム・アルトマンCEO曰く「博士号級」の知能を持つというのだ。

“おバカな博士”との出会い

ところが、記事を執筆後、一夜明けて実際にGPT-5となったChatGPTを使い始めると、筆者は別の表情に出くわした。

複雑な依存関係の競合を見事に解きほぐし、長大なプログラムのバグは指摘するのに、「strawberryのrはいくつ？」という問いに「2つ」と答える（現在は修正されている）。ほかにも「オレゴン州」を“Onegon”と誤記するなど、複数の間違いを認めた。

以前のGPT-4oのほうが、簡潔なのに網羅的だったと懐かしむ声さえ出る。SNSでは「退化したのでは？」と嘆くスレッドが伸び、筆者のところにも「どこが博士号クラスなんだ」という言葉が届いた。

