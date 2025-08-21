「部下に異動の辞令を出したら退職届で返された」…。上司の伝え方、何がまずかったのか？ 部下の感情に《火をつける3つの要素》を解説

横山 信弘 : アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長
2025/08/21 8:30
悩む男性
異動の辞令をきっかけに退職する部下。何が理由だったのだろう？（写真：trickster* / PIXTA）

「異動の辞令を出したら、まさか退職届で返されるなんて……」

ある製造業の営業部長が、若手社員の退職届を手に呆然としていた。関西から千葉への異動について懇切丁寧に説明したつもりだった。なのに彼は受け入れなかった。それどころか、退職を決意するだなんて。

上司は部下にどう異動を伝えたらよかったのだろうか。

理不尽な転勤は減ったけれど……

神奈川出身で入社2年目になる部下は、最初から関東勤務を希望していた。しかし入社後の配属は関西支社。上司からは「しばらくは関西で頑張れ。いずれ希望通り関東に戻れるから」と言われていた。

先輩たちも「関西の人は温かいよ」「1年もすれば第二の故郷になる」「関西での営業活動に慣れると、成長スピードが速いんだ」など体験談を語るので、彼は関西で頑張る決意を固めたのだった。

実際、関西に配属されて2年も経つと商習慣にも慣れ、お客様との関係も築けていた。そんな矢先、上司から千葉への異動を打診されたのだ。

上司は部下に辞令を伝えることを、あまり深く考えていなかったようだった。

「昔は、1週間前に突然言い渡された」

「福岡で5年目を迎えていた自分に、いきなり『来週から山形支社に行ってくれ』と言われたものだ」

