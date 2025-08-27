｢体力と気力が削られるが…｣それでも《青春18きっぷ》で旅をしたくなる　大阪→東京10時間､実際にやってみたら地獄と天国が同居していた

佐藤 大輝 : 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター
2025/08/27 7:30
青春18きっぷを使って大阪〜東京間を移動。その使い勝手について改めて検証する（筆者撮影）
この記事の画像を見る(38枚)
現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第4回は青春18きっぷ。

実は年齢制限なし。JR乗り放題で格安移動

青春18きっぷを初めて使ったのは大学4年の冬。サークルの男友達と一緒に、約10時間かけて東京～大阪を電車で移動。レンタカーを借りて広島→山口→福岡→大分→香川→高知と移動してから大阪に戻り、再びJR線に揺られて東京を目指す……。4泊5日（内2泊が車中泊）の貧乏旅行において、青春18きっぷは私たちの頼れる味方だった。

社会に出て以降も、私は東京～大阪間を移動する際、青春18きっぷを積極的に活用している。理由はシンプルに1つ。とにかく安く移動できるから。

高速バス4列標準シートの高速バス4列標準シート
高速バス4列標準シートの料金スクショ（著者撮影）

現在販売されている青春18きっぷは、3日間用が税込10000円。5日間用が税込12050円。つまり1日あたり約2400～3300円で「JR線乗り放題」が実現できる。

価格だけを考えるなら「夜行バス」という手段もあるが、近年のガソリン価格高騰等により、高速バスの料金は値上がりしている。

東京～大阪間の最安値は、4列標準シートで4000円前後。3列独立シートなら6000円近くする。金曜や土曜など需要が増える日は、この倍近くの値段になることもザラにある。

夜行バスで寝ると疲れが残り、翌日に甚大なダメージを持ち越すことも悩みの種だ。

次ページ青春18きっぷは、2024年度より「改悪」された？
