印象操作に成功すれば､たとえエリートたちや国民からあまり支持を得られなくても､少数の軍人が政府を倒すことができる

いつの時代にも繰り返されてきたクーデター

クーデターは、「在任中の行政責任者をその地位から退けるための、国家機構内の軍その他の幹部による非合法な公然の企て」と定義されることが多い。

どのような定義が使われようと、クーデターの脅威には、人間が指導者を選ぶ規則に合意して以来、あらゆる族長や王、スルタン、最高指導者が対処してこなければならなかった。

聖書でさえ、一種の軍事クーデターに触れている。旧約聖書では、イスラエルの4代目の王エラは、彼の戦車の半数を指揮するジムリに倒された。ジムリは酔っているときに、エラを殺すだけでは飽き足らず、王の一家を皆殺しにした。

「列王記上」によれば、「親戚も友人も」1人として死を免れなかったという〔訳注 本書（『独裁者の倒し方』）では、聖書の引用の訳は日本聖書協会の『聖書』（聖書協会共同訳）より〕。

けっきょく、ジムリの統治は聖書に記されているうちで最短のものとなった。彼の天下は7日で終わった。ジムリは、ある町で統治を行っていたが、やはりエラの古参の指揮官だったオムリに包囲され、自らの宮殿に火を放って自殺したのだった。