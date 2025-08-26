「アイドルは"人生をかけた長編小説"」「昔は"青春を売る仕事"と思っていたけど…」アイドル“2周目”の人生を選んだ"ぁぃぁぃさん"の大胆告白

✎ 1〜 ✎ 64 ✎ 65 ✎ 66 ✎ 67
カネコ シュウヘイ : 編集者・ライター
2025/08/26 7:31
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ぁぃぁぃさん
約6年8ヶ月ぶりにアイドル界への復帰を遂げたぁぃぁぃさん（撮影：ポテヤマムラ、提供：EverBlue）
この記事の画像を見る(8枚)
現在、アイドルグループ・Maison de Queenのリーダーとして活躍するぁぃぁぃさん（26）。かつて、同じアイドル界の私立恵比寿中学にも在籍していたが、グループ卒業後にあったフリーランスのインフルエンサー活動を経て、再び「ライブアイドル」の道を選んだ。
いわば、アイドル“2周目”の人生をなぜ選んだのか。
アイドルは「人生とリンクする長編作品のような感覚」だと述べるぁぃぁぃさんに、現在の心中を聞いた。

【この記事の前半】
「"特殊な職業"アイドルを通算14年」「一度は卒業、決めたけど…」それでも辞めない理由 “ぁぃぁぃさん”復帰の裏側

青春を預かる者として本気に

いまは、アイドル“2周目”をひた走るぁぃぁぃさん。

大手芸能事務所・スターダストプロモーション所属の私立恵比寿中学（以下、エビ中）を転校（エビ中における卒業）したのは、2018年1月。そこから6年8ヶ月、2024年9月にMaison de Queenの一員としてアイドル復帰を果たした。

「昔は『青春を売る』のが仕事だと思っていたんです。でも、いまは違って『ファンのみなさんが青春を預けてくれている』と、考えが変わりました。夜勤明けでライブに来てくれたり、命を削って応援してくださる人たちに囲まれていて。だから、私も本気でぶつからないといけないし、こんな幸せな活動はありません」

アイドル“2周目”のいま、ステージでの価値観も変化。アニメや漫画の「第2章を描いている感覚」とつぶやく。

【写真を見る】「"特殊な職業"アイドルを通算14年」「昔は"青春を売る仕事"と思っていたけど…」アイドル“2周目”の人生を選んだ話題の"ぁぃぁぃさん"、その素顔
次ページフリーランスとして初めての社会人経験を
関連記事
特集一覧
伝説のマンション王国･大京
新着あり
“節税”のワナ 舞の海を突き落としたもの
新着あり
ミネベアミツミvs.ヤゲオ　芝浦電子TOBの攻防
崖っぷちのDX
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事