「アイドルは"人生をかけた長編小説"」「昔は"青春を売る仕事"と思っていたけど…」アイドル“2周目”の人生を選んだ"ぁぃぁぃさん"の大胆告白

現在、アイドルグループ・Maison de Queenのリーダーとして活躍するぁぃぁぃさん（26）。かつて、同じアイドル界の私立恵比寿中学にも在籍していたが、グループ卒業後にあったフリーランスのインフルエンサー活動を経て、再び「ライブアイドル」の道を選んだ。

いわば、アイドル“2周目”の人生をなぜ選んだのか。

青春を預かる者として本気に

いまは、アイドル“2周目”をひた走るぁぃぁぃさん。

大手芸能事務所・スターダストプロモーション所属の私立恵比寿中学（以下、エビ中）を転校（エビ中における卒業）したのは、2018年1月。そこから6年8ヶ月、2024年9月にMaison de Queenの一員としてアイドル復帰を果たした。

「昔は『青春を売る』のが仕事だと思っていたんです。でも、いまは違って『ファンのみなさんが青春を預けてくれている』と、考えが変わりました。夜勤明けでライブに来てくれたり、命を削って応援してくださる人たちに囲まれていて。だから、私も本気でぶつからないといけないし、こんな幸せな活動はありません」

アイドル“2周目”のいま、ステージでの価値観も変化。アニメや漫画の「第2章を描いている感覚」とつぶやく。