60代も!? 「シエンタ・フリード」の購入者データを分析して見えたコンパクトミニバンの意外なユーザー像

2024年の乗用車ブランド通称名別順位（自販連）のランキングトップ3をトヨタ車が独占し、トップ10まで広げても6モデルがトヨタ車である中、ホンダ「フリード」が約8.5万台で5位と健闘した。

ほかのホンダ車は、9位「ヴェゼル」（約7.5万台）、16位「フィット」（約6.2万台）、17位「ステップワゴン」（約5.5万台）であるので、フリードは乗用車で最も売れているホンダ車となる。

そこで、今回はこのフリードと、最大のライバルたるトヨタ「シエンタ」の購入者データを比較・分析し、コンパクトミニバンのユーザー像や選ばれる理由を明らかにしていく。

同時に、ひとクラス上のミドルサイズミニバンもあわせて分析することで、サイズによる購入者層の違いも確認する。

ちなみにシエンタは、上述のランキングにて3位（11.1万台）であるので、フリードよりさらに約2.5万台以上も多く売れている大人気モデルだ。

＜分析対象車種・サンプル数＞

ホンダ フリード：3056名

トヨタ シエンタ：4225名

ホンダ ステップワゴン：1774名

トヨタ ノア：2487名

トヨタ ヴォクシー：2877名

日産 セレナ：2694名



※いずれも分析対象は2020年1月以降の新車購入者のみ

※データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」を使用

フリードは2024年6月に、シエンタは2022年8月にそれぞれ3代目へとフルモデルチェンジしている。

直近1～2年のデータのみで分析してしまうと、シエンタよりも2年ほどあとにフルモデルチェンジしたフリードの新型効果が色濃く反映される可能性があるため、分析対象はフリード、シエンタ双方の直近のフルモデルチェンジより数年前まで遡り、「2020年1月以降の新車購入者」とした。

60代も多い意外な年代構成

まずは購入者の年代構成を見てみよう。今回、取り上げた6車種は、どれも30～40代の割合が多い。ファミリーカーとして選ばれるから、その結果は当然だ。