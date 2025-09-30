｢あそこのガスト､資さんに変わったの？｣加速する｢すかいらーくHD｣ブランド転換戦略､狙いはどこにある？

すかいらーくホールディングス（以下「すかいらーくHD」が8月に発表した直近の中間決算は、「売上高が前年比15％増（2209億円）」「利益25％増（78億円）」と、好調をキープしている。

グループの成長を支えているのが、前年10月に傘下入りしたばかりの「資さんうどん」だ。昨年12月に出店した関東1号店（千葉・八千代店）に続く新店も勢いがあり、100店に到達していないのに営業利益を6億円も押し上げている。そして、すかいらーくHDは新規出店だけでなく、既存ブランドの物件を積極的に「資さん」に置き換えていくようだ。

なぜ、すかいらーくHDは既存ブランド（ガストなど）から「資さん」への転換を推し進めているのか？ 外食企業としての戦略を探るべく、先陣を切って転換した「資さんうどん三郷店」（旧・藍屋三郷店）の様子を偵察。と同時に、ご担当者様にお話を伺った。

遠くから見て「これ、もともと藍屋だろ！」際立つ「資さん」店舗開発力の高さ

埼玉県三郷市にあった「藍屋三郷店」が閉店したのが5月8日、資さんうどんのオープンは6月26日。すかいらーくHDの他のブランドからの転換は、他店でもおおむね1カ月半～2カ月で完了するようだ。

なぜここまで、手早く店舗を転換できるのか？ JR三郷駅から歩いていくにつれて、理由がうっすらわかった。