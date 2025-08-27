中国の自動運転スタートアップの文遠知行（ウィーライド）は7月31日、2025年4～6月期の決算を発表。同四半期の売上高は1億2700万元（約26億4800万円）と前年同期比60.8％の大幅増収を記録した。

その原動力は「ロボタクシー」と呼ばれる自動運転タクシー事業の成長だ。4～6月期のロボタクシー事業の売上高は4590万元（約9億5700万円）と前年同期の9倍超に拡大し、総売上高の36％を稼ぎ出した。

とはいえ、ウィーライドの損益はまだ黒字化していない。4～6月期の純損益は4億600万元（約84億6530万円）の赤字で、損失額は前年同期よりわずかに縮小した。

ロボタクシー1300台超を運行

ウィーライドは事業セグメントを「プロダクト」と「サービス」の大きく2つに分けている。プロダクト部門の売り上げは、ロボタクシーを含む自動運転車両の販売収入がメーンだ。それに対し、サービス部門の売り上げは先進運転支援システム（ADAS）を中心とする（自動車メーカー向けなどの）システムサービス収入や、ロボタクシーの運行サービス収入などで構成されている。

「わが社は現在、海外の多数の市場でロボタクシーの運行サービスを立ち上げている。それらの事業規模拡大が売り上げ増加を牽引した」。ウィーライドの李璇CFO（最高財務責任者）は、決算説明会でそう述べた。

ロボタクシー事業の売上高には、（プロダクト部門に属する）自動運転車両の販売収入と（サービス部門に属する）運行サービス収入の両方が含まれる。李CFOによれば、4～6月期の大幅増収を支えたのは車両の販売収入だったという。

「わが社の（自動運転車両の）運行台数はすでに1300台を超えた。それらの約3分の1が海外市場に配置されている」（李CFO）