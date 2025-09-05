乳がんを患ったアグネス･チャンさん｢あと5年ください｣を願った理由――落ち込んだ彼女を救ったインドカレーと店主の何気ない一言

年齢を重ねても、自分らしく生きるためのヒントは日常の中にあります。日々の健康管理や、病との向き合い方、そして心ときめく出会い――。体も心も、少しの工夫と前向きな姿勢で変えていける。
アグネス・チャンさんの著書『70歳、ひなげしはなぜ枯れない 心も体もしなやかでいるための45のヒント』から、一部を編集してお届けします。
これからは「見た目」プラス「健康」
実は私、もともと太りやすい体質なんです。デビュー当時の写真を見返すと、「私、こんなにパンパンだったんだ」と驚くくらい。
でも、アイドルをやっていた頃は、体型のことを深く気にしたことはありませんでした。毎日目が回るほど忙しくて、気にする暇がなかった、といったほうが正しいかもしれません。
その後、30歳で結婚して、31歳で長男、34歳で次男を出産しました。今度は子育てに忙しくなり、「30代は子育て中だから少しふっくらしていても仕方ないよね？」と自分に言い聞かせていたこともありました。
変化が訪れたのは、40歳を過ぎてからのこと。
