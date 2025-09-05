乳がんを患ったアグネス･チャンさん｢あと5年ください｣を願った理由――落ち込んだ彼女を救ったインドカレーと店主の何気ない一言

これからは「見た目」プラス「健康」

実は私、もともと太りやすい体質なんです。デビュー当時の写真を見返すと、「私、こんなにパンパンだったんだ」と驚くくらい。

でも、アイドルをやっていた頃は、体型のことを深く気にしたことはありませんでした。毎日目が回るほど忙しくて、気にする暇がなかった、といったほうが正しいかもしれません。

その後、30歳で結婚して、31歳で長男、34歳で次男を出産しました。今度は子育てに忙しくなり、「30代は子育て中だから少しふっくらしていても仕方ないよね？」と自分に言い聞かせていたこともありました。

変化が訪れたのは、40歳を過ぎてからのこと。