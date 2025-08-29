70歳のアグネス･チャンさんが実践する｢体と心に寄り添う食事｣の中身――1日2食･肉をしっかり･血を巡らせる食事を大切にするワケ

1日3食にこだわらなくていい

私は今、1日2食のスタイルで生活しています。時間はだいたい11時と18時ごろ。朝食をとらないぶん、午前中は空腹の時間が長くなりますが、今の私にはこのペースがとても合っているように感じています。

といっても、厳格に決めているわけではありません。朝は野菜ジュースを作って飲んだり果物を少し食べたりすることもあります。

11時ごろの食事は、1日のメイン。お肉や魚なども取り入れて、バランスのよい食事を心がけています。