アグネス・チャンさん。70歳になった今「完璧を目指さなくなった」理由――限りあるこれからの時間を大事に使うためにしたいこと

年齢を重ねるにつれ、「完璧」を目指すよりも「まずはやってみる」ことの大切さが見えてきたというアグネス・チャンさん。8月20日に70歳の誕生日を迎えました。

「完璧」を目指さず「完了」を目指す

私がこの年齢になって、はっきり思うようになったことがあります。それは、「ちゃんとやろう」「完璧にやろう」なんて思う必要なんて、まったくない、ということです。

若い頃の私は、「もっと上手にできるようになってから」「万全な準備が整ってから」と、つい自分にブレーキをかけてしまうことがよくありました。でも今の私は、「まずはやってみよう」「小さくてもいいから、とりあえず形にしてみよう」と思うようになりました。

なぜなら――時間には限りがあるからです。