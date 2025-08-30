店舗9割減の｢養老乃瀧｣を復活させた居酒屋"じゃない"事業とは？ 5年で30億円規模に成長の"虎の子"実店舗レポ

かつて1990年代後半に、1800店舗まで規模を拡大し、一世を風靡した養老乃瀧。

一方で、現在は約180店舗と、最盛期の10分の1にまで縮小したものの、ここ2～3年で業績はV字回復を見せる。

2021年度は社全体の業績が約52億円と底冷えしたが、2023年度には約130億円にまで回復。その背景には、コロナ禍で本腰を入れ始めた“非・居酒屋事業”の成長があった。

業績の25％近くが“非・居酒屋事業”

養老乃瀧、一軒め酒場、だんまや水産など、居酒屋事業を展開する養老乃瀧グループ。1956年に居酒屋事業に参入してから、最盛期で1800近くまで店舗数を広げ、現在も息長く親しまれている。

ところが現在、これら居酒屋事業の売り上げは、社全体の業績の75～80％ほどに着地するという。では、残るおよそ20～25％は何で稼ぎ出しているのか――。

真相を確かめるため、足を運んだのは川崎競馬場だ。日本有数の歓楽街や飲み屋街が隣接するエリアで、ナイターが開催される最中、場内では生ビールやケータリング片手に、グルメコート周辺でレースを観戦する中年男性も目立つ。

この一角に位置するのが、唐揚げやポテトをウリにした「からきち屋・GRAZYPOTATO（グレイジーポテト）」だ。